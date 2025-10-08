Нетанјаһу: “Иран Нју Јорк, Вашингтон, Бостон, Мајами вә һәтта Трампын Мар-а-Лаго курортуна чатаҹаг 11 мин км мәнзилли гитәләрарасы баллистик ракетләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын вердији мәлумата ҝөрә, Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһу дејиб: “Биз талејүклү ҝүнләрдән кечирик вә мүһарибәнин бүтүн мәгсәдләринә чатмаг үчүн сәјләримизи давам етдирәҹәјик”.
О, бәјан едиб ки, режим бүтүн сионист мәһбуслары ҝери гајтармаг, Һәмас режимини мәһв етмәк вә Гәззанын бир даһа Исраили тәһдид етмәмәси үчүн сәјләрини давам етдирәҹәк.
Нетанјаһу, кабинетинин Исраилин мөвҹудлуғуна зәманәт вердијини ифадә едәрәк сөзүнә белә давам етди: “Исраил Иран охуну дармадағын етди вә Гәрби Асијанын симасыны дәјишди.”
Исраилин баш назири дејиб: “Бизә әл галдыран һәр кәс ҝөрүнмәмиш сарсыдыҹы зәрбә алаҹаг”.
О, ичибош иддиаларыны давам етдирәрәк дејиб: “Иран Нју Јорк, Вашингтон, Бостон, Мајами вә һәтта Трампын Мар-а-Лаго курортуна чатаҹаг 11 мин километр мәнзилли гитәләрарасы баллистик ракетләр һазырлајыр.”
Гејд етмәклазымдыр ки, Нетанјаһунун Иран охуну сындырмаг иддиасы Исраилин дүнјада мисли ҝөрүнмәмиш дәрәҹәдә тәҹрид олундуғу, Гәззаја гаршы ики иллик мүһарибә заманы онун вә назирләр кабинетинин ағыр ҹинајәтләри сәбәбиндән дахилдә вә хариҹдә ҹидди тәзјигләрлә үзләшдији бир вахта тәсадүф едир.
