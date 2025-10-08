АБШ дөвләт катиби М. Рубио Гәзза илә бағлы Авро-Әрәб ҝөрүшүндә иштирак едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс-ин мәлуматына ҝөрә, үч дипломатик мәнбә чәршәнбә ҝүнү билдириб ки, АБШ дөвләт катиби Марко Рубионун Гәзза мүһарибәсиндән сонра кечиди мүзакирә етмәк үчүн Авропа, әрәб вә диҝәр өлкәләрлә ҹүмә ахшамы Парисдә кечириләҹәк назирләр топлантысына гатылаҹағы ҝөзләнилир.
Хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Мисирдә Исраил режими илә ҺӘМАС арасында АБШ президенти Доналд Трампын Гәзза планы илә бағлы долајы данышыглара паралел олараг кечириләҹәк ҝөрүш планын неҹә һәјата кечириләҹәјинин мүзакирәси вә өлкәләрин бу просеслә бағлы коллектив өһдәликләринин гијмәтләндирилмәси мәгсәди илә кечириләҹәк.
АБШ президенти Доналд Трампын елчиләри Стив Уитакер вә Жаред Кушнер артыг Мисирин Шарм әл-Шејх шәһәринә ҝәлибләр.
Трампын нүмајәндәләринин Мисирдә ҺӘМАС вә Исраил режими арасында долајысы данышыгларда иштирак етмәләри планлашдырылыр.
Дүнән Мисирин хариҹи ишләр назири Бәдр Әбдүл Ати алманијалы һәмкары Жоһанн Вадфул илә кечирдији мәтбуат конфрансында АБШ-ын Гәрби Асија үзрә хүсуси нүмајәндәси Стив Виткоффун башчылыг етдији АБШ нүмајәндә һејәтинин Гәззада атәшкәслә бағлы давам едән данышыглара гатылаҹағыны ачыглајыб.
