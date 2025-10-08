Һәмас-ын Теһрандакы нүмајәндәси: Иран Лидеринә вә халгына тәшәккүр едирик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинин Ислами Һәрәкатынын (Һәмас) нүмајәндәиси Халид Гәдуми бу ҝүн сәһәр, чәршәнбә ҝүнү, "Иран Һәмдаш" милли тәдбириндә, Имам Хомејнинин (р.ә) Һүсејнијјәсиндә кечирилән тәдбирдә, Иран Лидери, халгы вә һөкумәтинә Гәзза халгы вә Фәләстинин мүгавимәтинә вердикләри дәстәјә ҝөрә тәшәккүр едиб.
Гәдуми, "Әгса туфаны" әмәлијјатынын илдөнүмүнү гејд едәрәк, бу әмәлијјаты мөминләрин шәрәф ҝүнү вә сионист режиминин мәһвинин башланғыҹы кими тәсвир едәрәк белә дејиб:
"Иран лидери Сејид Әли Хаменеи, һәмчинин шәрәфли Иран халгына тәшәккүр едирәм ки, һәмишә зәифләр, Гәзза, Ливан вә Јәмән халгы илә бирҝә олуб. Бу халг, өз мүгәддәс вә әзиз ганыны Фәләстинлиләрин ганы илә бирләшдириб. Сиз мүгавимәтин вә бөлҝәнин ҝәләҹәјинин тәрәфдашысыныз."
