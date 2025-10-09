Трамп: Гәзза Сүлһ Планынын Биринҹи Фаза Имзаланды; Ахиос: Гәзза мүһарибәси битди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә Гәтәр Хәбәр Аҝентлији АБШ президенти Доналд Трампын "Исраил вә ҺӘМАС бизим хүсуси сүлһ планымызын биринҹи фазасына разылыг вериб" сөзләрини ситат ҝәтириб.
О, дејиб: Бүтүн исраилли мәһбуслар тезликлә азад олунаҹаглар.
АБШ президенти әлавә едиб: Ҝүҹлү вә давамлы сүлһә доғру илк аддымлар олараг, Исраил (режим) гүввәләрини разылашдырылмыш хәттә чәкәҹәк.
Трамп әлавә едиб: Ишдә иштирак едән бүтүн тәрәфләрә әдаләтли давранылаҹаг.
О деди: Бу ҝүн әрәб дүнјасы, Ислам дүнјасы, Исраил (режим) вә АБШ үчүн бөјүк бир ҝүндүр вә биз васитәчиләрә, јәни Гәтәр, Мисир вә Түркијәјә тәшәккүр едирик.
Һәмас да Исраил режими илә биринҹи мәрһәләдә әлдә олунан разылашманы тәсдигләјиб.
