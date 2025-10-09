Баризани: Күрдүстан реҝиону һеч вахт Иран үчүн тәһлүкә олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәфәг Нјус Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Ираг Күрдүстаны Бөлҝәсинин сәдри Нечирван Баризани чәршәнбә ҝеҹәси Әрбилдә кечирилән “Гәрби Асија Конфрансы” заманы реҝионун Иранла әлагәләрини “позитив вә фәргли” адландырыб вә дејиб:
“Күрдүстан бөлҝәси илә Иран арасында ики јол вар; биринҹиси, Иран бизим гоншумуздур вә бизим онунла узун сәрһәдимиз вар. Биз һеч вахт Теһранла мүнасибәтләримизин корланмасыны истәмәмишик. Ејни заманда, биз Иран үчүн тәһлүкә дејилик вә реҝион әразисиндә гоншу дөвләтләрә гаршы һәр һансы дүшмәнчилијин формалашмасыны истәмирик. Бизим сијасәтимиз бөһранларын вә проблемләрин тәркиб һиссәси дејил, реҝионда сүлһ просесиндә тәсирли олмагдыр.”
О, Әрбил вә Теһран арасында игтисади әлагәләрә тохунараг әлавә едиб: “Иран вә Күрдүстан бөлҝәси арасында тәхминән 11 милјард долларлыг тиҹарәт мүбадиләси вар. Кечән ил Ирана сәфәримдән сонра ики тәрәф арасында мүнасибәтләрдә јени сәһифә ачылды вә Иран президенти дә бөлҝәјә ҝәлди. Фикримҹә, бизимлә Теһран арасындакы мүнасибәтләрдә бу инкишаф чох мүсбәт олду.”
Баризани бир даһа вурғулајыб: “Иран мүһүм өлкәдир вә биз Ислам Республикасы илә әлагәләри мүмкүн гәдәр ҝенишләндирмәк истәјирик. Күрдүстан бөлҝәси һеч вахт Иран Ислам Республикасы үчүн тәһлүкә мәнбәји олмајаҹаг. Чүнки Иран чәтин ҝүнләрдә бизә көмәк едиб вә бизим үчүн өнәмли гоншу өлкәдир.”
О, вурғулајыб: “Һесаб едирәм ки, Ајәтуллаһ Хаменеи илә ҝөрүшүмдән сонра ики тәрәф арасында мүнасибәтләрин нөвү вә сәвијјәси хејли јахшылашыб.”
Sizin rəyiniz