Јәмәнин пилотсуз тәјјарәләри јенидән ишғал олунмуш әразиләрә һүҹум едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәсирә Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Исраил медиасы чәршәнбә ҝүнү ҝеҹә елан едиб ки, пилотсуз тәјјарә ишғал алтындакы Фәләстинин ҹәнуб бөлҝәләринин һава мәканына дахил олдугдан сонра режимин һава системләриндән бир нечә мүдафиә ракети атылыб.
Бу арада бу КИВ-ләр мүдафиә ракетләри атылана гәдәр ҹәнуб бөлҝәләриндә хәбәрдарлыг сиренләринин сәсләнмәдијини билдирибләр.
Исраил медиасы һәмчинин, вурулан пилотсуз тәјјарә илә јанашы, даһа ики пилотсуз тәјјарәнин дә Јәмәндән ишғал олунмуш әразиләрә доғру учдуғуну ачыглајыб.
Исраил ордусу Јәмәндән икинҹи пилотсуз тәјјарә һүҹумуну тәсдигләјәрәк, режимин һава гүввәләринин пилотсуз учан апараты әлә кечирдијини иддиа едиб.
