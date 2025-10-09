Террорчулары тәрифләјән Һакан Фидан: Исраилин һүҹумлары Суријадакы ән бөјүк проблемләрдән биридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Түркијәнин хариҹи ишләр назири Һакан Фидан чәршәнбә ҝүнү Суријада јерләшән террорчулары тәрифләјиб.
Түркијәнин хариҹи ишләр назири вәһһаби Голани террорчу режиминә дәстәк олараг дејиб: “Түркијә илә Сурија арасындакы әлагәләр вә бунун бөлҝәјә тәсири ики өлкә арасында сых координасија тәләб едир. Террорла “мүбаризә” истиснасыз олараг һәртәрәфли сијасәт јолу илә һәјата кечирилмәлидир. Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Сурија вә онун халгы гаршысында үзәринә дүшән өһдәликләри јеринә јетирмәлидир.”
Һакан Фидан даһа сонра әлавә етди: “Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Исраилин Суријаја һүҹумларына гаршы ҹидди вә ајдын мөвге тутмалыдыр. Суријанын реҝионал вә бејнәлхалг иштиракы ҝүнү-ҝүндән артыр! Сурија вә онун нүмајәндәләринә гаршы тәтбиг едилән бүтүн санксијалар дәрһал ләғв едилмәлидир! Исраилин һүҹумлары Суријанын үзләшдији ән бөјүк проблемләрдән биридир.”
“Тәһриру Шам” вәһһаби террор груплашмасыны там дәстәкчиси олан Һ.Фидан әлавә етди: “Түркијә Суријаја ИШИД-ә гаршы мүбаризәдә имканларыны артырмаға көмәк етмәјә давам едәҹәк. Сурија Демократик Гүввәләрини (СДГ) ојундан чыхармағын вахтыдыр. Сурија Демократик Гүввәләри Суријанын бирлијинә хидмәт етмәк үчүн үзәринә дүшән өһдәликләри јеринә јетирмәлидир.”
Хатырладаг ки, Анкаранын Суријаја һаким кәсилмиш террорчулары мүдафиә етмәси бүтүн бејнәлхалг стандартлара зидддир вә Сурија әразисинин бир һиссәсини ишғал етмәси, еләҹә дә Бәшшәр Әсәд дөврүндә террорчулары там дәстәкләдији бир вахта тәсадүф едир.
