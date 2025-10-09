Дәмәшгдә ҝүҹлү партлајыш баш вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәсирә Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Сурија мәнбәләри Суријанын пајтахты Дәмәшг әтрафында ҝүҹлү партлајышын баш вердијини билдирибләр.
КИВ-ин мәлуматына ҝөрә, инсидент Сурија пајтахтынын кәнарындакы Сабина бөлҝәсиндә баш вериб.
Әл-Мәјадин-ин мәлуматына ҝөрә, Суријанын јерли мәнбәләри Суријанын пајтахты Дәмәшг јахынлығындакы Сабина бөлҝәсиндә партлајышдан әввәл дөјүш тәјјарәләринин учуш сәсинин ешидилдијини ачыглајыб.
Һәләлик партлајышла бағлы әлавә мәлумат верилмәјиб.
Медиа әразидән түстү сүтунларынын галхдығыны билдириб.
