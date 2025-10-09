Алман гүввәләри Ирана гаршы 12 ҝүнлүк “чиркли ишдә” (мүһарибәдә) бирбаша иштирак едирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Теһран Тајмс” гәзети Исраилин Ирана гаршы 12 ҝүнлүк тәҹавүзүндә Алманијанын һәрби иштиракына даир ифшаедиҹи һесабат дәрҹ едәрәк јазыб: “Ијун ајында Исраилин Ирандакы мүлки, нүвә вә һәрби објектләрә һүҹумларына дәстәк верән надир өлкәләрдән бири дә Алманија иди вә бу өлкәләр арасында ән сәс-күјлү олдуғуну сөјләмәк олар. Мүнагишә заманы Алманија канслери дејиб ки, Исраил Гәрбин “чиркли ишини” јеринә јетирир; бу ачыглама тәкҹә Иран халгынын дејил, алман халгынын да гәзәбинә сәбәб олду.”
Фридрих Мертс һәмчинин Исраилин ганунсуз һүҹумларындан әввәлҹәдән хәбәрдар олдуғуну ачыглајыб вә әлавә едиб ки, Тәл-Әвивин Ирана һүҹум етмәкдән башга чарәси јохдур, чүнки Исраил “өзүнү мүдафиә етмәк һүгугуна маликдир”.
Исраил режими, һүҹумларынын Иранын нүвә силаһы һазырламасынын гаршысыны алмаг олдуғуну иддиа едәрәк, Ираны ишғал едиб вә 1000-дән чох иранлынын өлүмүнә сәбәб олуб.
Бунунла белә, Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији һеч вахт Иранын нүвә силаһы истеһсалына доғру ирәлиләдијинә даир сүбут тапмајыб ки, бу факты БМТ-нин баш директору Рафаел Гросси өтән һәфтә тәкрарлајыб.
Исраил режиминин Ирана гаршы ҝенишмигјаслы мүһарибәјә башламаг гәрары реҝиону дағыдыҹы мүһарибәнин астанасына ҝәтирди вә бу, нәзарәт едилмәдији тәгдирдә тәкҹә Гәрби Асија үчүн дејил, һәм дә Гәрб дүнјасы үчүн узунмүддәтли нәтиҹәләрә сәбәб олаҹагды. Алманија Исраилин һүҹумларына дәстәк верәркән бу тәһлүкәләри јахшы билирди.
Теһран Тимес-ын әлдә етдији јени мәлуматлар ҝөстәрир ки, Алманијанын 12 ҝүнлүк мүһарибәдә Исраил режиминә вердији дәстәк сијаси вә дипломатик бәјанатлардан кәнара чыхыб. Берлин фактики олараг ишғал олунмуш әразиләрә гошун ҝөндәрмәклә сионист режимин мүһарибә мәгсәдләринә чатмасында фәал рол ојнајыб.
Иранла кәшфијјат саһәсиндә әмәкдашлыг едән Исраил ордусунун забитинин сөзләринә ҝөрә, бир груп алман һәрби гүввәси сионист режимин тәләби илә 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы ишғал олунмуш әразиләрдә јерләшдирилиб. Онлар сионист режимдән Алманијанын мүһарибәдә иштиракыны ҝизләтмәји тәләб едән разылашма әсасында һәрби әмәлијјатларда иштирак едирдиләр. Бу мүгавилә сионист вә алман командирләри арасында ҝизли бағланмышды, лакин инди иранлылар онун мәзмунуну әлдә едибләр.
Алманија икинҹи дәфәдир ки, Иран ишғалчыларына гошулур. 8 иллик Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндә Алманија Иранлылара гаршы истифадә етмәк үчүн Сәддама кимјәви силаһ верди.
Сионист режимин һәрби тәхмини бу иди ки, мадди һәвәсләри арадан галдырмагла, мүһарибәнин сонуна гәдәр алманларын мөвҹудлуғу илә бағлы һеч бир проблем олмајаҹаг. Лакин мүһарибәнин даһа да ҹиддиләшмәси вә Иранын бәзи һәссас һәрби мәркәзләрә зәрбә ендирмәси илә сионист режим Алманија гүввәләринин тәркибиндә әлавә иштирака разы олмады вә 12 ҝүнлүк мүһарибәдән сонра дәрһал ишғал олунмуш әразиләри тәрк етди.
Сионистләрин тәхмини беләдир ки, Франсанын сон мүһарибәдә иштиракындан разы галмаларына бахмајараг, алманлар мүгавиләнин шәртләринә әмәл етмәјибләр. Алманија парламентинин мүһарибә заманы ишғал олунмуш әразиләрә бу гүввәләрин јерләшдирилмәсинә иҹазә вериб-вермәдији мәлум дејил.
Алманија конститусијасы һөкумәтинә парламент үзвләринин разылығы олмадан хариҹи мүһарибәјә гошун ҝөндәрмәјә иҹазә вермир. Бу ганунлар Икинҹи Дүнја Мүһарибәсиндән сонра һөкумәтин һәрби гүввәләрдән өзбашына истифадә етмәсинин гаршысыны алмаг үчүн һазырланмышдыр. Теһран Тимес гәзети өјрәниб ки, мүһарибәдә иштирак едән алман шәхсләрин адлары, әмәкдашлығын нөвү вә онларын сәнәдләри Иран Ислам Республикасынын ихтијарына верилиб.
Ачыглама Исраилин ибранидилли медианын “ҹасуслуг бөһраны” адландырдығы шејлә мүбаризә апардығы бир вахта тәсадүф едир. Исраилин дахили тәһлүкәсизлик аҝентлијинин (Шин Бет) һесабатына ҝөрә, 2024-ҹү илдә ишғал олунмуш әразиләрдә ҹасуслуг һаллары демәк олар ки, 400 фаиз артыб. 2025-ҹи илин биринҹи јарысында бу рәгәмин даһа да артаҹағы ҝөзләнилир.
Сон ајларда бир нечә исраилли ҹасуслуг иттиһамы илә һәбс едилиб ки, бунларын демәк олар ки, һамысы Исраил режими тәрәфиндән Иранла бағлыдыр. Иранын кәшфијјат назири Исмајыл Хәтиб дејиб ки, чохлу сајда исраилли ја пул үчүн, ја да Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһуја нифрәт уҹбатындан Иранла ишләјир.
