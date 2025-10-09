ҺӘМАС Исраиллә разылашдығыны рәсмән елан едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирә Гәтәрин мәлуматына ҝөрә, Ислами Мүгавимәт Һәрәкаты ҺӘМАС ачыгламасында белә дејиб: “Гәззада мүһарибәнин битмәсинә, ишғалчы гүввәләрин чыхарылмасына, [һуманитар] јардымын дахил олмасына вә әсирләрин мүбадиләсинә ҝәтириб чыхараҹаг разылашманы елан едирик.”
Мүгавимәт һәрәкаты дејиб: “Биз васитәчи гисминдә Гәтәр, Мисир вә Түркијәнин сәјләрини, еләҹә дә мүһарибәјә сон нөгтәни гојмаға чалышан президент Трампын сәјләрини јүксәк гијмәтләндиририк.”
Һәмас һәмчинин Трампы, васитәчиләри вә әрәб вә ислам тәрәфләрини ишғалчылары разылашманы там шәкилдә јеринә јетирмәјә мәҹбур етмәјә чағырыб.
ҺӘМАС бәјанатында белә давам едиб: “Биз һәмчинин президент Трампы вә гарант өлкәләри [сионист] ишғалчы [гүввәләрә] разылығын иҹрасындан чәкинмәсинә вә ја ҝеҹикдирмәсинә имкан вермәмәјә чағырырыг”.
ҺӘМАС Ислами Мүгавимәт Һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Иззәт әр-Ришг дә вердији өз бәјанатларында һазыркы атәшкәс разылашмасынын бир чох амилләрин бирбаша нәтиҹәси олдуғуну вурғулајыб.
О, атәшкәсин мүгавимәтин јенилмәз ҝүҹү вә дәјанәти илә јанашы, бирбаша Гәззә халгынын бөјүк фәдакарлыглары вә нүмунәви сәбринин нәтиҹәси олдуғуну вурғулајыб.
Әл-Ришг билдириб ки, бу разылашма ҺӘМАС-ын бөјүк Фәләстин халгы гаршысындакы тарихи мәсулијјәти, онун гануни һүгугларына там садиглији әсасында, һәмчинин 7 октјабр әмәлијјатында (Әл-Әгса фыртынасы) мүгавимәтин наилијјәтләрини шәрәфләндирмәк үчүн әлдә едилиб.
О, һәмчинин мүһарибәнин сона чатмасы илә бағлы разылашманы сионист ишғалы илә мүбаризәнин јеҝанә јолу кими халгын бирлијини вә мүгавимәтлә дәрин һәмрәјлијини нүмајиш етдирән хүсуси милли наилијјәт адландырыб.
Һәмас сијаси бүросунун үзвү әлавә едиб: “Данышыгларын бүтүн мәрһәләләриндә ҝөзләримиз вә гәлбимиз Гәззә халгына јөнәлди, чүнки о саф ган вә мисилсиз гурбанлар фәдакарлыг вә сәдагәт әһдини тәмсил едир”.
О, сонда вурғулады: “Ишғалчы режим ики иллик сојгырымы, гәтлиам вә халгымыза аҹлыг тәтбиг етмәклә әлдә едә билмәдији шејә һеч вахт данышыглар масасы архасында наил ола билмәјиб”.
Sizin rəyiniz