Һизбуллаһ Ливанда сионист режимин нөвбәти тәһлүкәли планыны ифласа уғратды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәнар Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, ҹүмә ҝүнү ҝеҹә Ливанда сионист режимә бағлы олан вә өлкә дахилиндә террор әмәлијјатлары һәјата кечирмәји планлашдыран бир ҹасус шәбәкәси ашкар едиләрәк мәһв едилиб.
Һәбс едилән шәхсләр Сејид Һәсән Нәсруллаһын шәһадәтинин илдөнүмүндә 6 бомба партлатмағы планлашдырдыгларыны етираф едибләр.
Мәлумата ҝөрә, Арамун вә Антелиас бөлҝәләриндә ејни вахтда әмәлијјатлар апаран Ливан тәһлүкәсизлик гүввәләри бу шәбәкәнин бир нечә үзвүнү һәбс едәрәк, онларын истифадә етдији бир сыра аваданлыг вә аләтләри мүсадирә едиб.
Бунунла бағлы Ливанын Иҹтимаи Тәһлүкәсизлик Баш Идарәсинин Информасија Идарәси јајымладығы бир бәјанатда белә елан едиб: “Тәһлүкәсизлик гүввәләри ҹасуслуг шәбәкәләри илә мүбаризә чәрчивәсиндә сионист дүшмәнә ишләјән вә Ливан дахилиндә террор әмәлијјатлары һәјата кечирмәјә вә шәхсијјәтләрә суи-гәсд етмәјә һазырлашан бир шәбәкәнин ашкарланмасы вә мәһв едилмәсинә наил олублар”.
Мәһбуслардан бири етираф едиб ки, бу шәбәкә әввәлләр Ҹәмаә әл-Исламијјә партијасынын бир нечә мәмуруна гаршы бир нечә суи-гәсд әмәлијјатынын һәјата кечирилмәсиндә рол ојнајыб.
