Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери: Исраил АБШ-нин дәстәји илә Гәззада әсрин ҹинајәтини төрәдиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери вурғулајыб ки, сионист Исраил режими АБШ силаһларындан истифадә едәрәк Гәззада әсрин ҹинајәтини төрәдиб.
Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси, "Әгса Туфаны" әмәлијјатынын икинҹи илдөнүмү вә Гәззада ҝүнаһсыз инсанлара гаршы сионист режимин һүҹумлары мүнасибәтилә етдији чыхышында бу һүҹумлары “әсрин ҹинајәти” адландырыб вә Фәләстин халгына там дәстәјини бәјан едиб.
Әнсаруллаһ лидери чыхышында Гәзза мүһарибәсинин фаҹиәви мигјасына тохунараг билдириб ки, сионист режим вә АБШ һөкумәти вәһши һүҹумлары нәтиҹәсиндә Гәзза әһалисинин 11 фаизинин шәһид вә ја јараланмасына сәбәб олублар. Бу сәвијјәдә ҹинајәт мүасир дөврдә ҝөрүнмәмиш бир статистикадыр.
