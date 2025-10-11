Мексикада ҝүҹлү јағышлар нәтиҹәсиндә азы 28 нәфәр өлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Франҹе 24” телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Мексикада азы 28 нәфәр өлүб, минләрлә ев дағылыб.
Мексика мүлки мүдафиә рәсмиләри өлкәнин 32 штатындан 31-дә лејсан јағышларын чајларын дашмасына, кәндләри су басмасына, торпаг сүрүшмәләринин башланмасына, јолларын вә көрпүләрин дағылмасына сәбәб олдуғуну билдириб.
Ән чох зијан мәркәзи Һидалго әјаләтинә дәјиб, рәсмиләр штатда ән азы 16 нәфәрин өлдүјүнү, 1000 евин дағылдығыны вә 90 әразинин хиласедиҹиләр үчүн әлчатмаз олдуғуну билдириб.
Пуебла әјаләтинин сәлаһијјәтлиләри дә әјаләтдә ән азы 12 нәфәрин өлдүјүнү вә иткин дүшәнләрин сајынын чох олмасы сәбәбиндән өләнләрин сајынын арта биләҹәјини билдириб. Тәкҹә бу штатда 80 мин инсан зәрәр чәкиб.
Sizin rəyiniz