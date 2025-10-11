Пакистанда Полис тәлим дүшәрҝәсиндә вәһһабиләрин интиһар һүҹуму; азы 7 әсҝәр һәлак олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ассоҹиатед Пресс аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Пакистанын шимал-гәрбиндә силаһлы шәхсләрин полис тәлим мәркәзинә һүҹуму нәтиҹәсиндә азы 7 әсҝәр вә 6 террорчу өлдүрүлүб.
Рәсмиләрин билдирдијинә ҝөрә, полислә вәһһаби террорчулары арасында шиддәтли атышма илә нәтиҹәләнән һүҹум бир нечә саат давам едиб. Камикадзе һүҹуму Пакистанын Дера Исмајыл Хан рајонунда јерләшән Ратта Колачидәки полис тәлим мәркәзиндә баш вериб.
Дера Исмајыл Хан полис рәиси Сәҹҹад Әһмәд билдириб ки, илкин партлајышдан сонра һүҹумчулар комплексә дахил ола билибләр. Һүҹум заманы комплексдә 200-ә јахын јенијетмә вә тәлимчи олуб.
“Тәһрик-е-Талибан” вәһһаби террор груплашмасы әввәлҹә һүҹума ҝөрә мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрсә дә, даһа сонра гејри-мүәјјән сәбәбләрдән һүҹумда иштиракыны инкар едән бәјанат јајыб.
