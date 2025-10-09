Испанија парламенти Исраилә гаршы силаһ ембаргосуну тәсдигләди \ Бакы исә сионист режимини нефтлә тәмин етмәкдә исрарлыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист медиа органы Једиот Аһаронотун мәлуматына ҝөрә, Испанија парламенти 178 сәс чохлуғу илә сионист ишғалчылара силаһ ембаргосу тәтбиг едән гануну тәсдигләјиб.
Бир ај әввәл Испанијанын баш назири Педро Санчес "Гәззада сојгырымы дајандырмаг вә Фәләстин халгына дәстәк олмаг үчүн" тәдбирләр ҝөрәҹәјини ачыгламыш вә "Исраил ордусуна көмәк едән" јанаҹаг ҝәмиләринин өлкә лиманларына јанашмасына иҹазә верилмәјәҹәјини билдирмишди.
Испанијанын хариҹи ишләр назири Хосе Мануел Алварес дә даһа әввәл демишди: "Фәләстин халгы үчүн әдаләт вә сүлһ әлдә олунмајана гәдәр биз һеч вахт сәјләримизи дајандырмајаҹағыг. Гәззада мәзлумлара дәстәк олараг бу өлкә халгынын ирадәсинә ујғун һәрәкәт едирик. Испанијанын Тәл-Әвивдәки Консуллуғу Азадлыг Донанмасынын тәркибиндә сахланылан бу өлкә вәтәндашларына дәстәк үчүн тәдбирләр ҝөрүр.”
Испанијанын һаким партијасынын үзвү: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт Исраилә гаршы һәрәкәтә кечмәлидир.
Бунунла бағлы Испанијанын һаким партијасынын танынмыш сималарындан олан “Һана Моро” “Әл-Ҹәзирә”јә ексклүзив мүсаһибәсиндә дејиб: “Бејнәлхалг һүгугун еффектив шәкилдә һәјата кечирилмәмәси Исраилин һеч бир мәсулијјәт дашымадан ганунсуз әмәлләрини давам етдирмәсинә сәбәб олуб. Бејнәлхалг иҹтимаијјәт бунунла бағлы аддым атмалы, биҝанәлијә сон гојмалыдыр.”
О әлавә едиб: “Исраил һөкумәти Фәләстин дөвләтинин гурулмасында көкүндән мараглы дејил вә ишғал вә репрессија сијасәтини давам етдирир.”
Моро Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатыны Исраилә вә онун тәрәфдарларына тәзјиг ҝөстәрмәкдә өз ролуну ојнамаға чағырмагда давам едәрәк дејиб ки, јалныз ҹидди бејнәлхалг тәдбирләрлә бөлҝәдә әдаләтли сүлһ просесинә үмид едә биләрик.
