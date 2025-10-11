Чин АБШ-ын Русија үзәриндән сәрнишин учушларына гадаға гојмаг планына кәскин реаксија верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Руссиа Тодај”-ин мәлуматына ҝөрә, Чин Хариҹи Ишләр Назирлији АБШ һөкумәтинин Чин авиаширкәтләринин Русија һава мәканы үзәриндән АБШ-а вә АБШ-дан учушуну гадаған етмәк тәклифинә кәскин реаксија вериб.
Реутерс кечән ҹүмә ахшамы билдирмишди ки, Трамп администрасијасы бу тәклифи ирәли сүрүб. АБШ Нәглијјат Департаменти Русијанын һава мәканындан истифадәнин Чинин һава донанмасына һагсыз рәгабәт үстүнлүјү вердијини иддиа едиб.
Чин Хариҹи Ишләр Назирлији мәһдудијјәтләрин АБШ ширкәтләринә зәрәр верәҹәји барәдә хәбәрдарлыг едиб вә Вашингтону јүрүтдүјү сијасәтинин нәтиҹәләрини даһа ҝениш нәзәрдән кечирмәјә чағырыб.
Чин Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Гу Жиагун дејиб: "Чин һава јолларынын АБШ-а вә АБШ-дан ҝәлән учушлар үчүн Русија үзәриндән учушуну гадаған етмәк ики өлкә арасында сәјаһәт вә инсанлар арасында мүбадиләләри позаҹаг вә ола билсин ки, Бирләшмиш Штатлар өз сијасәтинә вә онун Америка бизнесинә тәсиринә даһа јахындан нәзәр салмалыдыр".
Гејд едәк ки, Русија һава мәканы Асијаны Авропа вә Шимали Америка илә бирләшдирән ән гыса маршрутлары тәмин едир, бу да авиаширкәтләрә учуш вахтларыны гысалтмаға, даһа аз јанаҹаг јандырмаға вә әмәлијјат хәрҹләрини азалтмаға имкан верир.
Бунунла белә, Гәрб өлкәләри сәмаларыны Русија учушларына бағладыгдан сонра Русија 2022-ҹи илдән бәри бир чох Гәрб авиаширкәтләринә өз һава мәканындан истифадәни гадаған едиб. Чин авиаширкәтләри бу мәһдудијјәтләрә табе дејил.
Трамп администрасијасы исә вәзијјәти “әдаләтсиз” адландырыб вә бунун Америка һава јолларына “әһәмијјәтли мәнфи рәгабәт еффектләри” вердијини билдириб вә Чин авиаширкәтләринә плана ҹаваб вермәк үчүн ики ҝүн вахт вериб. Чинин Мүлки Авиасија Администрасијасы һәләлик хәбәрә ҹаваб вермәјиб.
