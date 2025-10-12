Бајден: Зеленски әсәбләшдирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, НАТО-нун сабиг баш катиби Јенс Столтенберг - «Мәним рәһбәрлик дөврүм: Мүһарибә заманы НАТО-нун идарәчилији» - хатирәләр китабында јазыр ки, 2023-ҹү илин ијунунда НАТО зирвәси заманы Украјна Президенти Володимир Зеленскинин бәзи чыхышлары АБШ Президентини гәзәбләндириб.
Столтенбергин сөзләринә ҝөрә, Зеленски зирвә өнҹәси өлкәсинин НАТО-ја үзвлүк перспективи илә бағлы сәнәдин јекун лајиһәсинә ачыг вә конкрет ифадәләрин дахил едилмәсини тәләб едиб ки, бу да Ҹо Бајденин наразылығына сәбәб олуб.
Столтенберг гејд едиб ки, гәрарын лајиһәсиндә јазылмышды ки, НАТО үзв өлкәләри разылыға ҝәлдикдә вә зәрури шәртләр тәмин едилдикдә Украјна алјанса дәвәт олунаҹаг; бу мәгамлар өнҹәдән Украјна тәрәфи илә разылашдырылмышды. Лакин Зеленски Литванын пајтахты Вилнјуса ҝедәркән "Х" һесабында НАТО-ну сәрт тәнгид едән пајлашым едиб.
О, НАТО-нун Украјнанын үзвлүјү үчүн конкрет вахт ҹәдвәли тәгдим етмәмәсини ҝүлүнҹ адландырыб вә бу пајлашым сүрәтлә сосиал медиада јајылыб.
Сабиг баш катиб билдириб ки, америкалылар бу давранышдан наразы галыблар вә һәтта Украјнаја дәстәк һиссәсинин гәрардан чыхарылмасыны дүшүнүрләрмиш.
Столтенберг әлавә едиб ки, Бајден онун јанындакы бөјүк масада әјләшәркән әјилиб дејиб: Америкада дејирләр ки, о, мәним әсәбләрими корлајыр”.
О гејд едиб ки, НАТО үчүн јардымларын һәддини мүәјјән етмәк чәтин иди вә алјанс Путинин гырмызы хәттини кечмәкдән еһтијатланырды.
