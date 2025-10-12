Исраил ишғалчы режими дүнја медиасынын атәшкәсдән сонра Гәззаја ҝирмәсиндән горхур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, сионист режим даирәләри режимин горхусундан хәбәр верибләр ки, атәшкәс давам едәрсә вә дүнја медиасы ики иллик гадағадан сонра Гәзза золағына дахил оларса, ҝениш дағынтылар вә бөлҝә халгы олан Фәләстинлиләрин сојгырымы илә бағлы ағрылы һекајәләри сәнәдләшдириләҹәк.
Гәзетин јаздығына ҝөрә, ики илдән чох гадағадан сонра Гәззаја ҝириш иҹазәси вериләҹәк бејнәлхалг медиа Гәзза халгы тәрәфиндән бөјүк рәғбәтлә гаршыланаҹаг вә онлар 1945-ҹи илдә АБШ-ын атом бомбасы илә Хиросиманын дағыдылмасыны хатырладан ҝөрүнтү илә бирликдә ағрылы һекајәләрини пајлашаҹаглар.
