UNICEF: Гәззада 56 мин ушаг валидејнләрини итириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Ушаг Фонду (UNICEF) Исраил ордусунун ики иллик мүһарибәси заманы Гәзза золағында 56 мин ушағын бир вә ја һәр ики валидејнини итирдијини ачыглајыб.
UNICEF сон һесабатында ики илдир давам едән бомбардманларын вә мүһарибәнин Гәзза золағында фәлакәтли дағынтылара сәбәб олдуғуну вә 64 миндән чох ушағын өлдүјүнү вә ја јараландығыны ачыглајыб.
Бәјанатда әлавә едилиб: Гәзза золағында 5 јашындан кичик 320 000 ушаг кәскин гида чатышмазлығы риски алтындадыр вә 56 000-дән чох ушаг валидејнләриндән бирини вә ја һәр икисини итириб.
UNICEF елан едиб: Гәззада атәшкәс әлдә олунмасыны алгышлајырыг. Атәшкәс ики ил давам едән дәһшәтли мүһарибәдә әзијјәт вә мәшәггәт чәкән ушаглара үмид верир.
