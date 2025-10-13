Әл-Гәссам Бригадаларынын сарсыдыҹы бәјанаты: Дүшмән тәслим олду

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: ҺӘМАС-ын һәрби ганады әсир мүбадиләси разылашмасынын биринҹи мәрһәләсини һәјата кечирдикдән сонра аловлу бәјанат јајараг, Исраилин һәрби стратеҝијасынын уғурсузлуғуну ифша едиб вә мүгавимәтин өз мөһкәмлији вә фәдакарлығы илә дүшмәни данышыглар масасы архасына ҝәтирдијини вурғулајыб.
ҺӘМАС-ын һәрби ганады олан Әл-Гәссам Бригадалары бу базар ертәси сәһәр мәһбус мүбадиләсинин илк мәрһәләсиндә 7 сионист мәһбусу Гырмызы Хач Ҹәмијјәтинә тәһвил вердикдән сонра бәјанат јајыб.
Бәјанатда дејилир: Әлдә олунан разылашма милләтимизин әзмкарлығынын вә мүгавимәтинин мүбаризәсинин бәһрәсидир. Ишғалчынын да она әмәл етмәси шәрти илә әлдә едилмиш разылашмаја вә онунла бағлы графикләрә садиг олдуғумузу бәјан едирик.
Бәјанатын давамында дејилир: Дүшмән үстүн зәкасына вә бөјүк гүдрәтинә бахмајараг, һәрби тәзјиг јолу илә әсирләрини ҝери гајтара билмәди вә мүгавимәтин әввәлдән вәд етдији кими, инди тәслим олду вә мүбадилә мүгавиләси илә әсирләрини ҝери гајтарыр.
ҺӘМАС-ын һәрби ганады бәјан едиб ки, “насист ишғалчысы әсирләринин әксәријјәтини ајлар әввәл сағ-саламат ҝери гајтара биләрди, лакин онун ордусу инадкарлыг вә сүрүндүрмәчилик сајәсиндә уғурсуз һәрби тәзјиг сијасәти нәтиҹәсиндә онларла инсаны өлдүрмәјә үстүнлүк верди”.
