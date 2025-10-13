Фото Репортаж | Һәзрәт Муса Мүбаргәнин (ә) һәрәминин тозунун алынмасы мәрасими

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Мәзари шәрифи мүгәддәс Гум шәһәриндә јерләшән, Имам Ҹавадын (ә) доғма оғлу олан, Имамзадә Муса Мүбаргәнин (ә) вәфатынын илдөнүмү әрәфәсиндә, базар ҝүнү, Имамзадәнин мүгәддәс һәрәминин тозунун алынма мәрасими кечирилыиб. Мәрасим, Вәлијји Фәгиһ Үзрә Експертләр Ассамблејасынын вә Ислам Һаклимијјәтинин Мәсләәһәтинин Мүәјјәнетмә Шурасынын үзвү Ајәтуллаһ Мөһсүн Әракинин иштиракы вә чыхышы илә кечирилиб.
13 oktyabr 2025 - 19:18
Xəbər kodu: 1738289
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Һәмид Абиди
