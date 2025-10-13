Фото Репортаж | Теһранда Фәләстинли Ушаг вә Јенијетмәләрлә 8-ҹи Бејнәлхалг Һәмрәјлик Саммити

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Шәһид Мәһәммәд әд-Дурраһын, Гәззанын шәһид өвладларынын вә Иран Ислам Республикасынын АБШ вә сионист режимин башлатдығы 12 ҝүнлүк мүһарибә гаршысында мүдафиәси згаманы шәһид оланларын хатирәсинә һәср олунмуш Фәләстинли Ушаг вә Јенијетмәләрлә 8-ҹи Бејнәлхалг Һәмрәјлик Конфрансы, базар ҝүнү Теһранын Ислами Зирвә Салонунда хариҹи гонаглар, сијаси вә мәдәнијјәт хадимләри, гејри-һөкумәт тәшкилатлары, Фәләстин мәсәләләри үзрә фәалларынын иштиракы илә кечирилиб.
13 oktyabr 2025 - 19:11
Xəbər kodu: 1738284
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Фото: Мигдад Мәдәди
