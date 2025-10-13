Ливан Исраил режиминдән БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына шикајәт едәҹәк

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: Шәнбә ҝүнү Исраил режиминин Ливанын ҹәнубунда јерләшән ал-Мәсиләһ бөлҝәсинә һүҹумундан сонра, өлкәнин баш назири Тел-Әвивә гаршы БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына шикајәт едәҹәјини ачыглајыб.
ИРНА-нын базар ҝүнү Ливанын МТВ каналына истинадән вердији хәбәрә ҝөрә, баш назир Нуваф Салам, хариҹи ишләр назири Јусиф Рәҹидән Исраилин сон тәҹавүзү илә бағлы дәрһал Тәһлүкәсизлик Шурасына шикајәт тәгдим етмәсини тәләб едиб.
Баш назир телефон данышығында, Исраил режиминин әл-Мәсиләһ бөлҝәсиндәки тиҹарәт вә гејри-һәрби објектләрә һүҹумуну Тәһлүкәсизлик Шурасынын 1701 сајлы гәтнамәсинин вә кечән нојабр ајында бағланмыш дүшмәнчиликләрин дајандырылмасы механизмләринин ачыг позунтусу олараг гијмәтләндириб.
Ејни заманда, дүнән Ливанын Һизбуллаһ тәшкилаты јајдығы бәјанатда билдириб: Исраил режиминин Ливан, вәтәндашлар вә милли суверенлијә гаршы артан бу тәҹавүзү, мәнфур режимин атәшкәс разылашмасыны тәмин едән өлкәләрин ҝөзләри гаршысында, әрәб дүнјасынын вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтин сәссизлији шәраитиндә, АБШ-нин там дәстәји илә давам едән ҹинајәтләринин ачыг ҝөстәриҹисидир ки, бу да дүшмәни Ливана вә бөлҝәјә гаршы тәҹавүзләрини давам етдирмәјә ҹәсарәтләндирир.
