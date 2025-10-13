CNN: Атәшкәсин башланмасындан бәри Исраил Гәззада ән азы 323 нәфәри гәтлә јетириб

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, АБШ-нин CNN хәбәр шәбәкәси билдириб ки, Исраил вә Һәмас арасында атәшкәсин башланмасындан бәри Гәззада гәтлә јетириләнләрин сајы 300-дән чохдур.
CNN-ин мәлуматына ҝөрә, ахтарыш груплары дағыдылмыш биналарын алтында галан инсанларын тапылмасы үчүн һәлә дә фәалијјәт ҝөстәрир.
Гејд едәк ки, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын тәхминләринә ҝөрә, мүһарибәнин башланмасындан бәри фашист Исраил режимин һүҹумлары Гәзза золағында 430 миндән чох еви, јәни јашајыш биналарынын 92 фаизини зәдәләјиб вә ја дағыдыб, 61 милјон тон дағынты јараныб.
Sizin rəyiniz