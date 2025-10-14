Гәзза моделинин Ливанда тәкрарланмасы еһтималы / Тәл-Әвив Бејрут үчүн дишләрини ҝөстәрир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын “Әл-Әхбар” медиа органы Ливанын реҝионал бәрабәрликләрдәки мөвгејинә вә Трампын планына мәһәл гојмамасына ишарә едәрәк, сионист режимин бу өлкәјә гаршы һүҹум вә һәрәкәтләринин мүмкүнлүјүнү истисна етмәјиб.
Әл-Әхбар јазыб: Ливан Шарм әл-Шејх саммитиндән кәнарлашдырылды ки, онун тамашачылар арасында да јери олмадығыны вә АБШ президенти Доналд Трампын елан етдији мөһтәшәм сүлһ планында јери олмадығыны ачыг шәкилдә билдирсинләр. Ливанын јохлуғу онун приоритетләрин радарында олмадығыны ҝөстәрир.
Әл-Әхбар даһа сонра АБШ президентинин сионист режимин Кнессетиндә Ливан Һизбуллаһына гаршы сөјләдији фикирләр вә Ливан президенти Ҹозеф Ауну дәстәкләмәси, һәмчинин Ливан президентинин сионист режимин Ливана һүҹумларынын дајандырылмасынын ваҹиблији илә бағлы ачыгламаларына тохунуб.
Sizin rəyiniz