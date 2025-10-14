Нүвә силаһлары илә бағлы Мүҹтәһидләрин фикирләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фарс Хәбәр Аҝентлијинин Һөвзә вә Университетләр Групунун мүхбиринин вердији мәлумата ҝөрә, Имам Заман Һәзрәтләринин (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли ҝәлишини тезләшдирсин) Һагг Наиби олан Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Мәгамлы Лидери, Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи (Аллаһ ону горусун) илк дәфә 2010-ҹу ил февралын 19-да нүвә силаһындан истифадәнин иҹазәли олмадығыны билдирәрәк, өз тарихи фәтвасыны рәсми олараг бәјан едиб:
“Биз атом бомбасы мәсәләсини гәбул етмирик, атом силаһы әлдә етмәјә дә етигадымыз јохдур, бу ишин (нүвә силаһы әлдә етмәјин) далынҹа да ҝетмәјәҹәјик. Бизим әгидәмизә вә дини инанҹымыза ҝөрә бу ҹүр күтләви гырғын васитәләриндән истифадә етмәк гәти гадағандыр вә һарамдыр; Чүнки бу, Гуранын гадаған етдији јерин вә инсан нәслинин мәһв едилмәсидир; Биз бунун (атом силаһы әлдә етмәјин) архасынҹа ҝетмирик. Биз һаким ҝүҹләрин һәгигәтән горхмалы олдуғу бир шејин архасынҹа ҝедирик вә мән инанырам ки, онлар һәлә дә бундан горхурлар вә бу, онларын бүтүн мүсәлман үммәтиндә Ислам дастаны вә ләјагәт руһунун ојанмасындан горхмаларыдыр. Биз буну (Ислам дастаны вә ләјагәт руһуну ојатмағы) едәҹәјик; гој буну билсинләр. (Ҹәмаран есминесинин тикинтисиндә иштирак едәнләрлә ҝөрүшдәки бәјанат)”
Имам Хаменеи һәзрәтләри, 2025-ҹи ил сентјабрын 2-дә телевизија илә сон чыхышында Ислам Республикасынын нүвә тәрәггисини тәнзимләјән доктринанын нүвә силаһы истеһсалына мане олдуғу мәгамыны да вурғуламышдыр.
Бу барәдә Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бујурмушдур: “Бу бизик ки, нүвә бомбамыз јохдур, олмајаҹагдыр вә нүвә силаһындан истифадә етмәк нијјәтимиз дә јохдур”.
Бунун ардынҹа Иран Ислам Республикасында нүвә силаһларыны гадаған едән фәтванын илк рәсми еланындан сонра бәзи Шиә Дүнјасынын Али Тәглид Мәрҹәләри бу фитваны дәстәкләдиләр вә бу фитванын һәгиги Исламын һуманитар тәлимләриндән гајнагландығыны һесаб етдиләр.
2013-ҹү илин гышында Ајәтуллаһ Мәкарим Ширази Атом Енержиси Тәшкилатынын о вахткы рәһбәри Әли Әкбәр Салеһи илә ҝөрүшүндә белә демишди:
“Нүвә мәсәләси бизә ајдындыр вә Ингилабын Али Рәһбәринин нүвә силаһынын гадаған едилмәси һаггында бујурдуғу кими; Мән дә бир дини Али Тәглид Мәрҹәси олараг нүвә силаһынын мүзакирәсини һарам һесаб едирәм вә Гәрб дүнјасынын бунунла бағлы галдырдығы мүзакирәләр садәҹә иллүзија вә фантазијадыр.”
Ајәтуллаһ Абдуллаһ Ҹавади Амоли 19 феврал 2014-ҹү илдә кечирилән Нүвә Һүгугу Конфрансына видеомүраҹиәтиндә вурғуламышдыр:
“Күтләви гырғын силаһына саһиб олмаг диндә тамамилә һарамдыр вә сизин Гәрбдә мүшаһидә етдијиниз, тәәссүф ки, јетмиш милјондан чох инсанын һәлак олдуғу Биринҹи вә Икинҹи Дүнја мүһарибәләридир; инди демократијадан, азадлыгдан, инсан һагларындан данышырларса, бунун сәбәби чохларынын әли атом бомбасынын тәтијиндә олмасыдыр вә әҝәр Аллаһ еләмәсин, үчүнҹү дүнја мүһарибәси башласа, јер үзүндә һеч ким сағ галмајаҹаг. Она ҝөрә дә динин рәсми месажы будур ки, биринҹиси күтләви гырғын силаһы истеһсал едилмәмәлидир, икинҹиси исә, истеһсал едилән атом бомбалары мәһв едилмәлидир.”
Ајәтуллаһ Ҹәфәр Сүбһани дә бу конфранса ҝөндәрдији месажда белә бујурублар:
“Ислам ҹиһадла бағлы мәсәләдә бујурур ки, азадлыға јол ачмагда һеч вахт һарам васитәләрдән истифадә етмә, мәсәлән, дүшмәнин сујуну бағлама вә онларын сујуну чиркләндириб зәһәрләмә, гоҹаја вә ибадәт әһлинә һүҹум етмә, сәнә арха чевириб гачанын архасынҹа ҝетмә, дүшмәнә мәсәләни изаһ едәнә гәдәр әсла ҹиһада башлама. Әҝәр дүшмәндән кимсә Аллаһын кәламыны ешитмәк үчүн сығынаҹаг истәсә, она сығынаҹаг вер.”
Месажынын башга бир һиссәсиндә Ајәтуллаһ Ҹәфәр Сүбһани, вурғулады:
“Үмид едирик ки, һөкумәтләр бу дағыдыҹы силаһдан истифадә етмәјә әл атмајаҹаг вә саһибләрини бу силаһлары мәһв етмәјә вә дүнјаны бу силаһларын дәһшәтиндән хилас етмәјә мәҹбур етмәјә чалышаҹаг вә һөкумәтләр сүлһ, тәһлүкәсизлик вә сағламлыг ҹарчылары олаҹаглар.”
Ајәтуллаһ Һүсејн Нури Һәмәдани 2010-ҹу ил апрелин 18-дә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун бир груп командири илә кечирдији ҝөрүшдә Теһранда Бејнәлхалг Нүвә Силаһсызланмасы Конфрансынын кечирилмәсинә тохунараг билдирибләр:
“Нүвә енержиси һамы үчүн, нүвә силаһы исә һеч ким үчүн шүары әсас шүардыр. Аллаһ бу дүнјада бүтүн инсанларын истифадә етмәк һүгугу олан бир чох немәтләр јерләшдирмишдир. Һаг әдаләт демәкдир вә әдаләт дејир ки, дүнјада бүтүн инсанларын динҹ нүвә енержисиндән истифадә етмәк һүгугу вар. Инсанлар динҹ нүвә енержисиндән тибб вә сәнаје кими өз мараглары үчүн истифадә едә биләрләр, лакин нүвә силаһындан истифадә гадағандыр.”
Мәрһум Ајәтуллаһ Сејјид Мәһәммәд Әли Әләви Горгани 2012-ҹи ил ијунун 13-дә Пресс ТВ-јә вердији мүсаһибәсиндә бујурмушдур:
“Башга өлкәләрдә ҹәмијјәтин сијаси рәһбәрлији дини рәһбәрликдән ајрыдыр, биздә исә Али Рәһбәр сијаси мөвгеји илә јанашы, һәртәрәфли Мүҹтәһид вә һүгугшүнасдыр; О ҹәнабын тәрәфиндән атом бомбаларындан истифадә едилмәсинин вә истеһсал олунмасынын гадаған едилмәси сијаси дејил, фигһи јөнү вар... Бу һөкм динин зәрурәтләриндәндир вә бу әмәлин һарамлығы Гуранда ачыгланмышдыр... Әҝәр бир иш ҝөрүлсә вә чохлу сајда инсан вә диҝәр ҹанлылар мәһв олса, бундан бөјүк әдаләтсизлик нә ола биләр; Бу силаһ сосиал саһәјә вурдуғу дағыдыҹы тәсирләрлә јанашы, тәбиәт аләминә дә проблемләр јарадыр вә онун дағыдыҹы тәсирләри илләр, һәтта ҝәләҹәк нәсилләрдә дә мүшаһидә олунаҹаг.”
Мәрһум Ајәтуллаһ Сејјид Мәһәммәд Әли Әләви Горгани, Әмирәл-мөминин (ә) дөјүшләриндән биринә ишарә едәрәк, Имамын өз гошунларына дүшмәнин сујуну кәсмәсинә иҹазә вермәдијинә ишарә едәрәк әлавә едибләр: “Һәтта мүһарибәнин хүсуси шәраитиндә белә, Ислам бизә дүшмәнин һәјат мәнбәјини мәһв етмәјә иҹазә вермир; Исламын дүшмәнин су тәҹһизатынын кәсилмәсинә бахышы белә олдугда, мүһарибәдә нүвә силаһындан истифадәнин дә гәти гадаған олдуғу шүбһәсиздир.”
