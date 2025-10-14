Венесуеланын Теһрандакы сәфири: АБШ илә данышыглара һазырыг, амма гаршылыглы һөрмәт шәрти илә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела сәфири Хосе Рафаел Силва Апонте Каракас вә Вашингтон арасында интенсив данышыглар барәдә хәбәрләрлә бағлы ИРНА-нын суалына ҹаваб олараг дејиб: “Венесуела Боливар һөкумәтинин јарандығы ҝүндән диалога һазырдыр вә биз диалог һөкумәтијик вә ҹәнаб Мадуро да хариҹи ишләр назири олдуғу вахтдан биз һәмишә диалог јолу илә мәсәләләрин һәллиндә мараглыјыг. Биз һәмишә данышыглара һазырыг, лакин һөрмәт ҝөзләјирик. Америка барәдә дә биз данышыға һазырыг, лакин бу ҝүнә кими онлар бу мәсәләјә мараг ҝөстәрмәјибләр."
Бу јүксәк сәвијјәли Венесуела дипломаты Каракасын АБШ-ын Иран вә Венесуела нефт ихраҹына гаршы тәзјигләри илә бағлы мөвгеји илә бағлы да дејиб: "АБШ-ын тәзјигләри тәкҹә нефт ихраҹы илә бағлы дејил, диҝәр саһәләрдә дә мөвҹуддур вә Иран кими биз дә бу санксијалара гәтијјәтлә гаршыјыг вә бу тәзјигләрлә неҹә мүбаризә апараҹағымызы һәр ҝүн өјрәнирик. Венесуелаја гаршы 1402 санксија тәтбиг едилиб ки, онлардан 300-ү игтисади санксијалардыр."
Sizin rəyiniz