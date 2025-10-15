Сионист експерт: ҺӘМАС-ын алтернативи јохдур, Гәзза әһалиси онларын тәрәфдарыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Гәззада атәшкәс разылашмасындан сонра сионист режимин бир чох експерт вә тәһлилчиләри Исраилин “мүгавимәти мәһв етмәк” вә Гәзза золағыны силаһсызлашдырмаг мәгсәдинә чата билмәдијини етираф едибләр.
Һазырда бир чох сионист тәһлилчи ики ил давам едән Гәзза мүһарибәсиндә режимин һәдәфләринә наил ола билмәдијини вурғулајараг, ҺӘМАС һәрәкатынын Гәззадакы мөвҹудлуғуну, бөлҝәдәки мүтләг нүфузуну вә фәләстинлиләр арасында давам едән популјарлығыны етираф едир.
