Әрагчи: Трамп ја сүлһүн президенти ола биләр, ја да мүһарибәнин – ејни анда һәр икиси ола билмәз

ИРНА-нын Хариҹи Сијасәт шөбәсинин мәлуматына ҝөрә, Әрагчи билдириб: Инди там ајдын олуб ки, АБШ Президенти бу илин јазында Иранын динҹ нүвә програмыны ҝуја силаһланма әрәфәсиндә ҝөстәрән јанлыш мәлуматларын тәсири алтына дүшүб. Бу, тамамилә бөјүк бир јаландыр вә она билдирилмәли иди ки, бу барәдә һеч бир дәлил јохдур. АБШ-нин өз кәшфијјат гурумлары да буну тәсдигләјиб.
Назир әлавә едиб: АБШ Президенти Ағ Евә дахил оларкән, Исраил режиминин Америка президентләринә гаршы илләрлә давам едән сахтакарлыгларына сон гојаҹағына вә АБШ ордусуну сонсуз мүһарибәләрә ҹәлб етмәјәҹәјинә сөз вермишди. Һәмин мүһарибәләр елә о мүһарибә тәһрикчиләри тәрәфиндән планлашдырылмышды ки, илләрдир АБШ-Иран нүвә дипломатијасыны да позмаға чалышыблар.
Әрагчи, бирбаша Доналд Трампа мүраҹиәтлә хатырладыб:
Ҹәнаб Президент, Јахын Шәргдәки әсл зоракы вә тәҹавүзкар елә о ојунчудур ки, паразитик һәјат тәрзи илә узун мүддәтдир АБШ-ни дә өз тәсири алтына алыб вә ондан истифадә едир.
О әлавә едиб: Бундан башга, суал јараныр: Иран халгы неҹә инана биләр ки, зејтун шахәсини (сүлһ) узадан шәхс елә бир адамдыр ки, ҹәми дөрд ај өнҹә Иранда евләри вә јашајыш мәһәлләләрини бомбалајараг минләрлә инсанын – о ҹүмләдән гадын вә ушагларын – һәјатына сон гојуб? Белә бири неҹә сүлһ президенти адлана биләр, һалбуки о, битмәјән мүһарибәләри аловландырыр вә мүһарибә ҹинајәткарларынын јанында дајаныр? Ҹәнаб Трамп ја сүлһүн президенти ола биләр, ја да мүһарибәнин – ејни анда һәр икиси ола билмәз.
Иранын хариҹи сијасәт рәһбәри сонда гејд едиб:
Иран һәр заман гаршылыглы һөрмәтә әсасланан дипломатик диалога ачыг олуб. Иран халгы – гәдим вә зәнҝин бир сивилизасијанын лајигли варисләри – хош нијјәтә хош нијјәтлә ҹаваб верир. Лакин ејни заманда биз чох јахшы билирик ки, зүлм вә тәзјиг гаршысында неҹә дајанмаг вә мүгавимәт ҝөстәрмәк лазымдыр. Бу, елә һәмин аҹы дәрсдир ки, Тел-Әвивин мүһарибә тәһрикчиләри өз тәҹрүбәләриндән баша дүшдүләр.
