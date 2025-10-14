Нәглијјат назири: Иран, Русија вә Азәрбајҹан 15 милјон тонлуг транзит һәҹмини һәдәфләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иранын јол вә шәһәрсалма назири Фәрзанә Садиг билдириб: “Иран, Русија вә Азәрбајҹан 15 милјон тонлуг транзит һәҹминә наил олмағы планлашдырыр. Онун сөзләринә ҝөрә, бу мәгсәдә чатмаг үчүн инфраструктурун ҝүҹләндирилмәси вә проседурларын садәләшдирилмәси истигамәтиндә ишләр давам етдирилир.”
Назир гејд едиб ки, Рәшт–Астара дәмир јолу маршрутунун торпаг саһәләринин алынмасы там шәкилдә Иранын өһдәсиндәдир, дәмир јолунун чәкилиши вә нәглијјат васитәләринин тәҹһизаты исә Русија тәрәфиндән малијјәләшдириләҹәк.
Фәрзанә Садигин сөзләринә ҝөрә, торпаг саһәләринин алынмасы просеси сүрәтлә давам етдијини билдирәрәк әлавә едиб: “Русија артыг торпаг тәһвилинә башлајыб вә индијәдәк 34 километрлик һиссә тәһвил верилиб. Һазырда лајиһә үзрә техники вә арашдырма ишләри апарылыр вә јахын вахтларда кечириләҹәк икитәрәфли вә үчтәрәфли ҝөрүшләрин нәтиҹәсиндә инфраструктур лајиһәсиндә нәзәрәчарпан ирәлиләјишләр ҝөзләнилир.”
