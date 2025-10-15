Сејид Аббас Әрагчи ганунсузлуға вә биртәрәфлилијә гаршы Гошулмама Һәрәкатынын һәмрәјлијинин зәрурилијини вурғуланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Гошулмама Һәрәкатына үзв өлкәләрин хариҹи ишләр назирләринин Угандада кечирилән саммитиндә хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Гошулмама Һәрәкатынын фундаментал принсипләринин, хүсусән дә халгларын өз мүгәддәратыны тәјинетмә һүгугу принсипинин, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын ҝүҹ тәтбигинин гадаған едилмәсини вә биртәрәфли мәҹбури тәдбирләри писләјәрәк, бәзи ҝүҹләрин тәктәрәфлилик вә һеҝемонлуғун јаратдығы артан чағырыш вә тәһдидләрә гаршы чыхмаг үчүн инкишаф етмәкдә олан өлкәләр арасында һәмрәјлик вә бирлији ҝүҹләндирмәјә чағырыб.
Әрагчы Тәһлүкәсизлик Шурасынын бир нечә үзвү, о ҹүмләдән Шуранын ики даими үзвү тәрәфиндән етираз едилән Ирана гаршы ләғв едилмиш Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәләрини бәрпа етмәк үчүн үч Авропа өлкәси тәрәфиндән Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планы мүбаһисәләрин һәлли механизминдән вә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын суи-истифадәсини һүгуги еффекти олмајан ганунсуз һәрәкәт адландырыб.
ХИН рәһбәри Тәһлүкәсизлик Шурасынын 2025-ҹи ил октјабрын 18-дә Иранын нүвә проблеми илә бағлы 2231 сајлы гәтнамәсинин вә онун мүддәаларынын битмә тарихини хатырладараг, Гошулмама Һәрәкатына үзв дөвләтләри бејнәлхалг институтларын, хүсусилә дә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын инкишаф етмәкдә олан өлкәләрә шантаж вә тәзјиг мәгсәдилә суи-истифадә етмәсинә гаршы чыхмаға чағырыб.
Sizin rəyiniz