Иран Испанијанын идман назиринә мүраҹиәт етди: Сионист режимә гаршы бејнәлхалг һәмрәјлијин јарадылмасында әсас ролунузу ојнајын

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әһмәд Дүнјамали, сионист режимин төрәтдији сојгырымы писләдијинә ҝөрә Испанијанын мөвгејини јүксәк гијмәтләндириб вә бу өлкәнин тәһсил вә идман назири Пилар Аллегријаја үнванладығы мәктубда Испанијанын идман саһәсиндә һәмин режимә гаршы бејнәлхалг һәмрәјлијин формалашмасында өз әсас ролуну ојнамасыны истәјиб.
Әһмәд Дүнјамалинин Пилар Алегријаја үнванладығы мәктубда гејд олунур:
Испанија халгы тарихи бојунҹа азадлыг, әдаләт вә инсан ләјагәти кими дәјәрләрә садиг олуб вә бу принсипләр һәмин өлкәнин милли кимлијиндә вә мәдәнијјәтиндә хүсуси јер тутур. Дүнјада милјонларла инсана илһам верән Испанија идманы да һәр заман һәмрәјлијин, ҹәсарәтин вә гаршылыглы һөрмәтин символу кими таныныб вә инсан дәјәрләринин тәшвигиндә мүһүм рол ојнајыб.
Мәктубун давамында вурғуланыр:
Һазырда бејнәлхалг идман иҹтимаијјәти ҹидди бир сынагла үз-үзәдир. Исраил режиминин бејнәлхалг идман тәдбирләриндә иштиракы – бејнәлхалг һүгугун ән кобуд шәкилдә позулмасы фонунда – идманын глобал дәјәрләринә вә етибарына зәрбә вурур. Бу режим онилликләр әрзиндә ачыг антиинсани аддымлар – торпагларын ишғалы, ајры-сечкилик сијасәтинин тәтбиги вә инсан һагларынын давамлы позулмасы илә – өз әсл маһијјәтини дүнјаја нүмајиш етдириб. Белә бир вәзијјәтин давам етмәси исә халглары бирләшдирмәли олан идманы апартеид вә тәҹавүзә әсасланан бир режимә ганунилик газандырмаг үчүн васитәјә чевирир.
