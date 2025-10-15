Иран сәфири Трампын Куруш адландырылмасыны әлә салыб – ВИДЕО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин Иран Ислам Республикасынын Москвадакы сәфирлијинин чәршәнбә ахшамы ахшам вердији мәлуматына әсасән билдириб: “Илк Үмумдүнја Инсан Һаглары Бәјаннамәси”нин елан едилмәсинин 2550-ҹи илдөнүмү илә бағлы Москвада бир груп сәфир вә мәдәнијјәтсевәрләрин иштиракы илә мәрасим кечирилиб.
Русија Дөвләт Кино Университетинин ев саһиблији етдији мәрасимдә университетин ректору, Иран Ислам Республикасы, Таҹикистан, Өзбәкистан, Гырғызыстанын Москвадакы сәфирләри вә ев саһиби университетин бир груп профессор вә тәләбә һејәти иштирак едиб.
Шәрг сивилизасијасынын һәр заман толерантлыг, инсан ләјагәтинин горунмасы вә бирҝәјашајыш мәдәнијјәтини вурғуламаг үзәриндә гурулдуғуну билдирән өлкәмизин сәфири дејиб: Биз ҹинајәткар сионист режимин рәсмиләриндән биринин “Бөјүк Куруш кими Трамп” ифадәсини ишләтдијинин шаһиди олдуг. АБШ президентинә бу ҹүр мүраҹиәт едәнләрә хатырлатмалыјыг ки, Гәзза адлы кичик бир торпагда он минләрлә инсанын гәтлә јетирилмәсинә дәстәк верән адама инсан һаглары тәрәфдары демәк олмаз.
Ҹәлали гејд етди: Бу ҝүн биз һәм инсан һагларына, һәм инсанларын фәрди һүгугларына, һәм дә бир милләт олараг инсанларын коллектив һүгугларына һөрмәт етмәлијик. Ејни шеј Шәрг мәдәнијјәтиндә, хүсусән дә Ислам Иранында вар вә инди биздә дә јәһудиләр, христианлар вә зәрдүштиләр бир јердә сүлһ шәраитиндә јашајырлар, неҹә ки, бу ҝүн Русијада Ибраһими динләрин сүлһ шәраитиндә јашадығыны ҝөрүрүк.
О, Иран сивилизасија әнәнәләринин реҝион өлкәләриндә јүксәк статусуна тохунараг әлавә едиб: Биз бу ҝөрүшләрдән халгларымызын әлагәләри вә дахили бирлијини ҝүҹләндирмәк вә көклү вә сивил халглар арасында нифаг јаратмаг истәјәнләрин сәјләрини зәрәрсизләшдирмәк үчүн истифадә етмәлијик.
