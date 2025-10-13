Бир әфсанәнин сону, бир ојанышын башланғыҹы

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији –АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлији: Сон ҝүнләр Шарм әш-Шејх Гәрби Асија тарихиндә даһа бир рәмзи сәһнәнин шаһиди олур. Мисир, Гәтәр вә АБШ-нин васитәчилији илә Гәззада атәшкәсин иҹра механизми үзәриндә данышыглар апарылдығы бир вахтда, бөлҝә иҹтимаијјәти әсас бир суалла үз-үзәдир:
“Бу данышыглар сојгырым вә ҹинајәтләрә сон гојаҹагмы, јохса садәҹә Фәләстин бөһранынын давам едән вә көһнәлмиш фаҹиәсинин јени бир мәрһәләси олаҹаг?”
Артыг 7 октјабр һадисәсиндән ики ил кечдикдән сонра, һәмин олајларын нәтиҹәләрини даһа ајдын шәкилдә, Фәләстин вә Гәрби Асијанын мүасир тарихи, бејнәлхалг сијасәт вә реҝионал просесләр бахымындан дөнүш нөгтәси кими гијмәтләндирмәк мүмкүндүр. Исраил режиминин бу мүһарибәнин әввәлиндә елан етдији мәгсәд мүгавимәт групларыны тамамилә арадан апармаг вә һәрби чәкиндирмә ҝүҹүнү бәрпа етмәк иди. Лакин мүһарибәнин узанмасы, игтисади вә сосиал тәнәззүл, фәләстинли мүгавимәтин дөјүш мејданында давамлы варлығы вә сонда атәшкәсин гәбул едилмәси бу һәдәфләрин ҝерчәкләшмәдијинә сүбутдур.
Онилликләр боју һәрби ҝүҹ вә шәртсиз бејнәлхалг дәстәк үзәриндә гурулан “мәғлубедилмәз Исраил” әфсанәси, һәмчинин бәзиләри тәрәфиндән һәр гәләбәнин тәминаты кими тәгдим едилән АБШ-нин мүтләг ҝүҹү һаггында миф, бу ҝүн һеч вахт олмадығы гәдәр чөкмүш вәзијјәтдәдир. Бу мифин дағылмасы бәлкә дә мүгавимәтин ән бөјүк долајы наилијјәти сајылмалыдыр; чүнки о ҝөстәрди ки, мәнәви леҝитимлик вә инсани дајаглар олмадан сәрт ҝүҹ галыҹы ола билмәз.
