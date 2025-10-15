Фото Репортаж: Теһран метросунун ҝөзәл “Мүгәддәс Мәрјәм (әлејһа сәлам)” стансијасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһран метросунун 6-ҹы хәттиндә јерләшән 25-ҹи стансија Мүгәддәс Мәрјәмин (әлејһа сәлам) адыны дашыјыр. Бу стансија 6-ҹы мәһәлләдә Кәрим Хан күчәсинин јанында јерләшир. Һәзрәт Исанын (ә) анасынын адына тикилән бу стансијаны Теһран метросунун ән ҝөзәл стансијасы адландырмаг олар. Теһран Шәһәр вә Шәһәрәтрафы Дәмир Јолу Ширкәтинин рәһбәрләринин, мүһәндисләринин вә тәҹрүбәли ишчиләринин јорулмаз сәјләри сајәсиндә лајиһә сон мәрһәләјә јахынлашыр вә јахын ҝүнләрдә сөзү ҝедән стансијанын ачылыш мәрасими олаҹаг. Бу ҝөзәл метро стансијасы Иран Ислам Республикасынын пајтахтында тикилмиш Ибраһими динләрин Шиә Исламы илә јахынлығынын дәринлијини ҝөстәрир вә Шиә Исламынын Мүгәддәс Мәрјәм вә Христианлыг характеринә хүсуси һөрмәтинин символудур.
15 oktyabr 2025 - 23:58
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
