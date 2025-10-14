ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү ҹаваб вериб; Иран нијә Шарм Әл-Шејх саммитиндә иштирак етмәди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын Хариҹи Сијасәт Бөлмәсинин мәлуматына ҝөрә, Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Радио Гофте-гу-ја мүсаһибәсиндә Иранын сон Шарм Әл-Шејх саммити вә диҝәр реҝионал вә бејнәлхалг мәсәләләрлә бағлы рәсми мөвгеләрини ачыглајыб.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү програмын әввәлиндә Иранын саммитдә иштирак етмәмәк гәрарына тохунараг дејиб: Бу саммит әсл мәнада “бејнәлхалг” дејилди; нә БМТ-нин нәзарәти алтында кечирилди, нә дә бүтүн өлкәләр дәвәт едилди. Конкрет өлкәләрдән вә ја бејнәлхалг тәшкилатлардан үмумиликдә 30-а јахын иштиракчы нүмајәндә һејәти иштирак едирди. Бир чох өлкәләр, о ҹүмләдән Чин вә Русија дәвәт олунмады.
Бәгаји Иран Ислам Республикасынын Гәззада сојгырым вә ҝүнаһсыз инсанларын өлдүрүлмәсинин дајандырылмасыны мүтләг приоритет һесаб едиб вә гејд едиб: Биз һәр заман вурғуламышыг ки, һуманитар фәлакәтә сон гојулмасы, гачгынларын ҝери гајытмасы, Гәззә халгынын сығынаҹаг әлдә етмәси вә сионист ишғалчыларын ҝери чәкилмәси ҝүндәмин әсас мөвзусу олмалыдыр. Сон ики илдә баш верән фәлакәт тәкҹә бејнәлхалг һүгугун позулмасы дејил, мәнәвијјата вә инсанлыға ачыг бир һүҹумдур.
О, Иранын иштирак етмәмәсинин дипломатик имканларын итирилмәси анламына ҝәлдији иддиасына ҹаваб олараг дејиб: "Бу, гәтијјән белә дејил вә бејнәлхалг аренада чыхыш етмәк јалныз ҝөрүшләрдә физики иштиракла мәһдудлашмыр. Бәзән диггәтли һесаблама олмадан иштирак өлкәнин мөвгејинә хәләл ҝәтирә биләр. Ҹәми бир нечә ај әввәл, ијун ајында АБШ-ын да ролу олан гејри-гануни вә ҹинајәткар һүҹумуна мәруз галдыг. АБШ-ын јашыл ишығы вә әмәкдашлығы тәбии ки, белә бир ҹинајәт әмәли илә фәхр едән бир партијанын сәдрлији илә кечирилән топлантыда иштирак едә билмәрик”.
