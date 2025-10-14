  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Гәрби Асија,Фәләстин вә Ливан

UNRWA Али Комиссары: Гәззаја күтләви һуманитар јардымын дахил олмасы вахтыдыр

14 oktyabr 2025 - 18:46
Xəbər kodu: 1738645
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
UNRWA Али Комиссары: Гәззаја күтләви һуманитар јардымын дахил олмасы вахтыдыр

UNRWA Али Комиссары: Гәззаја күтләви һуманитар јардымын дахил олмасы вахтыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Фәләстинли Гачгынлара Јардым вә Ишләр үзрә Аҝентлијинин (UNRWA) Али Комиссары Филип Лаззарини базар ертәси ҝеҹә Гәззаја ҝениш мигјасда дахил олмаг үчүн һуманитар јардымын лазым олдуғуну вурғулајыб.

О, базар ертәси ҝеҹәси Х (кечмиш Твиттер) сосиал медиа һесабында јаздығы бир твитиндә јазыб: Нәһајәт, ики илдән чох гаранлыгдан сонра јени үмидләр ҝәтирән Исраил вә Фәләстин аиләләри арасында мүсбәт емосијалар вә јахынлары илә ҝөрүшләрлә долу бир ҝүн.

Лаззарини давам етди: Јенидәнгурма, әдаләт вә гаршылыглы танынма јолу илә сүлһә әсасланан ҝәләҹәк гурмағын вахтыдыр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha