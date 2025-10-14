UNRWA Али Комиссары: Гәззаја күтләви һуманитар јардымын дахил олмасы вахтыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Фәләстинли Гачгынлара Јардым вә Ишләр үзрә Аҝентлијинин (UNRWA) Али Комиссары Филип Лаззарини базар ертәси ҝеҹә Гәззаја ҝениш мигјасда дахил олмаг үчүн һуманитар јардымын лазым олдуғуну вурғулајыб.
О, базар ертәси ҝеҹәси Х (кечмиш Твиттер) сосиал медиа һесабында јаздығы бир твитиндә јазыб: Нәһајәт, ики илдән чох гаранлыгдан сонра јени үмидләр ҝәтирән Исраил вә Фәләстин аиләләри арасында мүсбәт емосијалар вә јахынлары илә ҝөрүшләрлә долу бир ҝүн.
Лаззарини давам етди: Јенидәнгурма, әдаләт вә гаршылыглы танынма јолу илә сүлһә әсасланан ҝәләҹәк гурмағын вахтыдыр.
Sizin rəyiniz