Пезешкиан: Ракет вә нүвә енержисини бу торпағын өвладлары јарадыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бир ҝүнлүк сәфәр чәрчивәсиндә Исфаһана ҝедән Мәсуд Пезешкиан мәктәб тикинтисинә дәстәк верән хејријјәчиләрин фестивалында чыхыш едәрәк дејиб: “Ҹәмијјәтдә ‘биз баҹарарыг’ дүшүнҹәсини мөһкәмләндирмәлијик вә һәр кәсә өлкәнин гурулмасы вә ислаһында иштирак етмәјә шәраит јаратмалыјыг. Ракет вә нүвә енержисини бизим өвладларымыз јаратдылар, демәли, бу баҹарыг Иран өвладларында мөвҹуддур.”
Пезешкиан әлавә едиб: “Биз садиг, сағлам, илһамвериҹи, ҹәсарәтли вә бу торпаға бағлы, вәтәнпәрвәр өвладлар јетишдирмәлијик. Әҝәр ушагларымыз бу инама саһиб олсалар, бу торпагдан гызыл јарадаҹағыг.”
Sizin rəyiniz