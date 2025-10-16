Әрагчи Уганда президенти илә ҝөрүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гошулмама Һәрәкатынын Хариҹи Ишләр Назирләри Топлантысында иштирак етмәк үчүн Уганданын пајтахты Кампалаја сәфәр едән Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Уганда Президенти Јовери Кагута Мусевени илә ҝөрүшүб вә данышыглар апарыб.
16 oktyabr 2025 - 17:06
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
