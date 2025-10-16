Полша сәфири Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылды вә сәрт НОТА алды!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Полша хариҹи ишләр назиринин Америка–сионист групу илә әмәкдашлыг едәрәк Британија парламентиндә Ирана гаршы тамаша тәшкил етмәси вә Русија–Украјна мүнагишәсиндә ҝуја Иран дронларындан истифадә едилмәси барәдә јалан иддиалар ирәли сүрмәсинә ҹаваб олараг, Полшанын Теһрандакы нүмајәндәлијинин рәһбәри Марчин Вилчек Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылыб.
Марчин Вилчеки ИИР ХИН-ин көмәкчиси вә Назирлијин Аралыг дәнизи вә Шәрги Авропа департаментинин директору Маһмуд Һејдәри гәбул едиб.
Ҝөрүш заманы Аралыг дәнизи вә Шәрги Авропа департаментинин директору Полша хариҹи ишләр назиринин әсассыз вә дахили ишләрә гарышан бәјанатларыны гәти шәкилдә рәдд едиб, тәәссүф һисси илә бу кими көһнә вә тәкрарланан иддиаларын сәсләндирилмәсини гејд едиб вә Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сәрт етиразыны Полша тәрәфинә чатдырыб.
