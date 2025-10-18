Бангладешин пајтахтынын бејнәлхалг һава лиманында ҝүҹлү јанғын баш вериб \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Руссиа Тодај” хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, медиа органлары шәнбә ҝүнү Бангладешин пајтахты Дәккәдәки бејнәлхалг һава лиманларындан биринин јүк һиссәсиндә ҝүҹлү јанғын баш вердијини јазыб.
КИВ-ин мәлуматына ҝөрә, јанғынын интенсивлији о гәдәр бөјүк олуб ки, һава лиманында сәманы гаты түстү бүрүјәрәк учушларын дајандырылмасына сәбәб олуб.
Һадисә Бангладешин пајтахты Дәккә шәһәриндәки Һәзрәт Шаһҹәлал һава лиманында баш вериб.
Медиа органы тәрәфиндән јајымланан ҝөрүнтүләр ҝөстәрир ки, Дәккә Бејнәлхалг Һава Лиманында бәзи тәјјарәләри бөјүк јанғындан хилас етмәк үчүн чохлу сәјләр ҝөстәрилир.
Һадисәнин сәбәби һәләлик медиаја ачыгланмајыб.
