Фашист сионист режимин пилотсуз тәјјарәләринин Ливанын ҹәнубуна һүҹуму нәтиҹәсиндә бир ливанлы сивил шәһид олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Нәшрә Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Ливанын Сәһијјә Назирлији билдириб ки, Гүдсү ишғал етмиш сионист режимин пилотсуз тәјјарә илә Ливанын ҹәнубунда һәјата кечиртдији һүҹуму нәтиҹәсиндә бир өлкә вәтәндашы шәһид олуб.
Ливанын Сәһијјә Назирлијинә бағлы Тәҹили Тибби Јардым Мәркәзи дүшмән Исраил режиминин Ливанын Тир бөлҝәсиндәки Дир Кифија гәсәбәсинә һүҹуму заманы бир нәфәрин шәһид олдуғуну ачыглајыб.
Ливанын ҹәнубуна һүҹумлар вә атәшкәс режиминин дәфәләрлә позулмасы бу ганичән режим үчүн ҝүндәлик рутинә чеврилиб.
Гејд едәк ки, Исраилин бир нечә ҝүн әввәл Ливанын ҹәнубундакы Әл-Мусилеһ бөлҝәсинә һүҹуму заманы булдозерләр вә екскаваторлар да дахил олмагла 300-дән чох јол тикинтиси вә тикинти техникасы мәһв едилиб.
