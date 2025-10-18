Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назиринин игтисади мәсәләләр үзрә мүавини: Бир чох өлкәләр “snapback” механизминин активләшдирилмәсини гејри-г

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назиринин игтисади мәсәләләр үзрә мүавини Һәмид Гәнбәри билдириб: “Авропа өлкәләри пис нијјәтлә Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планынын мәтниндән суи-истифадә едибләр.”
О, вурғулајыб ки, бу аддым БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын даими үзвләринин бир нечәси, Гошулмама Һәрәкатына үзв өлкәләр вә диҝәр дөвләтләр тәрәфиндән рәдд едилиб вә чох сајда өлкә бу аддымы ганунсуз вә һүгуги принсипләрә зидд һесаб едиб.
Гәнбәринин сөзләринә ҝөрә, һазырда тәтбиг олунан просес АБШ-нин кечмишдә атдығы аддымлардан фәргләнмир. Авропа өлкәләри АБШ-лә бирликдә ширкәтләринин әмәкдашлығыны дајандырараг вә јени санксијалар тәтбиг етмәклә ејни истигамәтдә һәрәкәт едибләр.
О, билдириб ки, Авропа дөвләтләри пис нијјәт вә мәтнин тәһриф едилмиш шәрһи илә Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планынын мүддәаларындан истифадә едәрәк БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын Иран Ислам Республикасына гаршы санксијаларыны бәрпа етмәјә чалышыблар, лакин бу тәшәббүс бир чох өлкәләрин, хүсусән дә Гошулмама Һәрәкатына үзв дөвләтләрин ҹидди етиразы илә гаршыланыб.
Гәнбәри гејд едиб ки, чохлу сајда өлкә бу һәрәкәти ганунсуз вә һүгуги принсипләрә зидд адландырыб вә буна ҝөрә дә Авропа өлкәләринин иддиалары нә һүгуги, нә дә сијаси бахымдан әсаслы сајыла билмәз.
