Фәләстинли әсирдән Исраил һәбсханаларындакы “тәзјиг, ишҝәнҹә вә өлүм”лә бағлы дәһшәтли ифадәләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, сон атәшкәс заманы азад олунан фәләстинли әсир Әкрәм әл-Бисуни инҝилис телеканалына мүсаһибәсиндә фашист Исраил режиминин һәбсханаларында јашанан ишҝәнҹә, өлүм вә тәһгир сәһнәләрини тәсвир едиб.
О билдириб ки, фәләстинли мәһбуслар дөјүлмә, психоложи тәзјиг, дини тәһгир вә тибби јардымдан мәһрум едилмә кими ағыр шәраитә мәруз галырдылар.
Гәззанын шималындан олан әл-Бисуни 2023-ҹү илин декабрында Ҹәбалија дүшәрҝәсиндәки бир мәктәбдә сахланылыб вә даһа сонра Сәдә Тиман адлы Исраил һәрби базасына апарылыб.
Азад едилмиш әсир дејиб: Бир чох мәһбуслары өлүм һәддинә гәдәр дөјүрдүләр. Биз көмәк үчүн гышгыранда, мүһафизәчиләр гој өлсүн дејирдиләр. Беш дәгигә сонра ҹәсәди бир торбаја бүкүб гапыны бағлајырдылар.
О, һәтта һәкимләрин вә тибб ишчиләринин белә ишҝәнҹәдән азад олмадығыны, чохунун дөјүлмә вә тибби јардымын гаршысынын алынмасы нәтиҹәсиндә һәлак олдуғуну билдириб. Әл-Бисуни Гәззалы танынмыш бир ҹәрраһын шәһид едилмәсини хатырладараг дејиб:
Мүһафизәчиләрдән бири онун синәсинә, дүз үрәјинин үстүнә зәрбә ендирди. Беш дәгигә сонра ҹан верди.
