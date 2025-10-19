  1. Ana səhifə
Алманија Ҝүрҹүстандакы сәфирини ҝери чағырыб

19 oktyabr 2025 - 19:17
Xəbər kodu: 1740373
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Алманија Хариҹи Ишләр Назирлији бәјанат јајараг, Ҝүрҹүстандакы сәфирини мәсләһәтләшмәләр үчүн ҝери чағырдығыны ачыглајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “Политиҹо”нун мәлуматына ҝөрә, Алманија Хариҹи Ишләр Назирлији базар ҝүнү Ҝүрҹүстандакы сәфири Петер Фишери мәсләһәтләшмәләр үчүн ҝери чағырдығыны елан едиб.

Алманија Хариҹи Ишләр Назирлији Х сосиал медиа платформасындакы бир јазыда иддиа етди:

Ајлардыр Ҝүрҹүстан һакимијјәти Авропа Иттифагына, Алманијаја вә Алманија сәфиринин өзүнә гаршы тәхрибат характерли һәрәкәтләр едир.

Бәјанатда сәфирин ҝери чағырылмасы гәрарыны “ишин давам етдирилмәси илә бағлы мәсләһәтләшмәләр” кими тәсвир едилиб.

Брүсселин Тбилисинин дахили ишләринә ачыг-ашкар мүдахиләсиндән сонра Ҝүрҹүстан АИ-јә үзвлүк просесини дајандырыб.

