Јашлы Фәләстинли кәндлијә зејтун јығаркән јәһудиләрин амансыз һүҹум \ Видео

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шаһаб Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, хәбәр мәнбәләри Иордан чајынын гәрб саһилиндәки бир кәнддә зејтун јыған фәләстинли гадына ҝәлмә ҹүһүдләрин вәһшиҹәсинә һүҹуму барәдә мәлумат вериб.
Ҝәлмә ҹүһүдләрин һүҹумларынын шиддәти сәбәбиндән јашлы фәләстинли гадын Умм Салеһ Әбу Әлијәнин бејин ганамасы кечирдијини вә реанимасија шөбәсинә көчүрүлдүјү билдирилир.
Гејд едәк ки, фашист Исраил ордусу да шәнбә ҝүнү сәһәр саатларында Рамаллаһын шималындакы Кобар кәндиндә зејтун бичмәк үчүн тарлаларына чатмаға чалышан фәләстинли фермерләрә атәш ачыб.
Фәләстин мәнбәләри ишғалчы ордунун шәһәрин гәрбиндә, хүсусилә Ганатер вә Даак бөлҝәләриндә әкинчиләрин торпагларына чатмасына мане олдуғуну, онлара атәш ачдығыны, лакин хәсарәт алан олмадығыны билдириб.
Бу гајнаглар, һәр ил зејтун бичини мөвсүмүндә Фәләстин торпагларынын мәскунлашанлар вә Исраил ордусунун һүҹумларына мәруз галдығыны, һүҹумлара мәруз галан фермерләрин торпагларына чатмасынын гаршысыны алдығыны билдирибләр.
Дивар вә Гәсәбәсалма Мүгавимәт Комиссијасынын мәлуматларына ҝөрә, ики ил әрзиндә ҝәлмә ҹүһүдләр Гәрб Шәријәдә фәләстинлиләрә вә онларын мүлкләринә гаршы 7154 һүҹум һәјата кечириб вә нәтиҹәдә 33 вәтәндаш шәһид олуб.
Ејни мәнбәјә ҝөрә, фашист Исраил ордусу вә ҝәлмә ҹүһүдләрин һүҹумлары нәтиҹәсиндә 37 237 зејтун ағаҹы да дахил олмагла үмумиликдә 48 728 ағаҹ көкүндән гопарылыб, мәһв едилиб вә зәдәләниб.
