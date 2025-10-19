Трамп: Гәззаја гошун ҝөндәрмәјәҹәјик; Мән Кијев үчүн риск етмәјәҹәјәм

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп базар ҝүнү Фох Неwс телеканалына вердији мүсаһибәдә Гәззанын мәзлум халгына гаршы давакар сијасәтини давам етдирәрәк дејиб: “Сөз верирәм Һәмас тәрксилаһ олунаҹаг, онлар сөз вердиләр!”
АБШ президенти даһа сонра иддиа етди: “Лазым олса, истәр мән, истәр Америка, истәрсә дә бизим дәстәјимизлә Исраил кими бир прокси, бу иши едәҹәк! Гәззәјә гошун јеритмәјәҹәјик, бунун үчүн һеч бир сәбәб јохдур.”
Гејд едәк ки, Трампын бу сајыгламалары, Фәләстин Мүгавимәти Һәмасын сон ҝүнләр тәрксилаһла бағлы һәр һансы разылашманы рәдд етдији бир вахтда баш верир.
Доналд Трамп Украјна мүнагишәси илә бағлы исә белә дејиб: “Путин Украјнадан нәсә (әразиләри) алмаға чалышыр. Биз бүтүн силаһларымызы Украјнаја верә билмәрик. Биз буну едә билмәрик. Мән Украјна президентинә јахшы мүнасибәт бәсләмишәм.”
О, даһа сонра әлавә едиб: “Мән буну етмәк (силаһ ҝөндәрмәк) вә Американы (Украјна үчүн) рискә атмаг истәмирәм.”
