Вјетнамын Теһрандакы сәфири: Иранын габагҹыл технолоҝијасындан тәсирләндим

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Елм, Технолоҝија вә Економика үзрә витсе-президенти нәздиндә Бејнәлхалг Елми вә Техноложи Әмәкдашлығын Инкишафы Тәшкилатынын рәһбәри Һүсејн Рузбеһ, Вјетнамын Теһрандакы сәфири Луонг Нак Новини Теһрандакы Иран Инновасијалар вә Технолоҝијалар Евиндә (иҺиТ) гәбул едиб.
Луонг Нак Новин дејиб: “Мән бундан өнҹә Иранын имканлары, хүсусилә нанотехнолоҝија вә информасија технолоҝијалары саһәсиндә чох шеј ешитмишдим вә бу наилијјәтләри өз ҝөзләрим илә ҝөрмәк истәјирәм.”
Иран Инновасијалар вә Технолоҝијалар Евиндә (иҺиТ) кечирилән сәрҝијә бахыш кечирән Луонг Нак Новин әлавә едиб: “Бу ҝүн Иранда јүксәк технолоҝија сәвијјәси мәни чох һејран едир”.
Вјетнамын Теһрандакы сәфири Иранын мүһүм елми вә техноложи потенсиалына тохунараг әлавә едиб ки, Инновасијалар вә Технолоҝијалар Евинә (иҺиТ) сәфәринин мәгсәди Иранын ән сон технолоҝијалары илә јахындан таныш олмаг вә бирҝә әмәкдашлыг саһәләрини арашдырмагдыр.
Бу барәдә о белә дејиб: "Мән бу сәфәримдән мүшаһидәләрими ики өлкә арасында даһа сых әмәкдашлыг јолуну асанлашдырмаг үчүн һөкумәтимә чатдыраҹағам.”
Вјетнам сәфири һәмчинин Иранын Һанојда технолоҝија нүмајәндәлијинин јарадылмасыны истәјиб вә бу тәшәббүсүн елми вә техноложи мүбадиләләри асанлашдыра вә ики өлкә арасында стратежи әмәкдашлығы сүрәтләндирә биләҹәјини вурғулајыб. Ҹәнаб сәфир, Вјетнамын кәнд тәсәррүфаты, балыгчылыг вә аквакултура саһәләриндәки имканларыны вурғулајараг, өлкәсинин Кубада хариҹдә беҹәрилмәсини уғурла һәјата кечирдијини, кәнд тәсәррүфаты истеһсалы вә ихраҹыны әһәмијјәтли дәрәҹәдә артырдығыны гејд едиб. О, охшар моделин Иранла бирҝә әмәкдашлыгда, хүсусән дә чәлтик вә мејвәчиликдә тәтбиг олуна биләҹәјини тәклиф едиб, чүнки Иранын шималынын иглими Вјетнамын кәнд тәсәррүфаты бөлҝәләринә чох бәнзәјир.
Нак Новин чыхышынын башга бир һиссәсиндә Вјетнам һөкумәтинин билијә әсасланан игтисадијјаты инкишаф етдирмәк сијасәтинә тохунараг, һазырда Вјетнам ҮДМ-нин тәхминән 8 фаизини технолоҝија вә билијә әсасланан мәһсулларын ихраҹындан әлдә етдијини гејд едиб. Сәфир әлавә едиб ки, онларын гаршыдакы илләрдә бу рәгәми ики дәфә артырмаг мәгсәди вар вә бу просесдә техноложи ҹәһәтдән инкишаф етмиш өлкәләр, о ҹүмләдән Иранла әмәкдашлыг приоритетдир.
Вјетнам сәфиринин Иранын Инновасија Евинә сәфәри заманы Иранын Елм, Технолоҝија вә Билијә әсасланан Игтисадијјат үзрә витсе-президенти јанында Бејнәлхалг Елми вә Техноложи Әмәкдашлығын Инкишафы Тәшкилатынын рәһбәри Вјетнам нүмајәндә һејәтини саламлајыб вә Иранын елм вә технолоҝијасынын ҝениш имканларыны ачыглајыб. О, өлкәдә 11 минә јахын билијә әсасланан ширкәтин фәалијјәт ҝөстәрдијини вурғулајараг, Иранын елм вә технолоҝија екосистеминин сәрт санксијалар алтында белә милли еһтијаҹларын өдәнилмәсиндә, билијә әсасланан игтисадијјатын инкишафында тәсирли рол ојнадығыны вурғулајыб. Витсе-президенти јанында Бејнәлхалг Елми вә Техноложи Әмәкдашлығын Инкишафы Тәшкилатынын рәһбәри әлавә едиб ки, бу потенсиал дост өлкәләрлә, о ҹүмләдән Вјетнамла конструктив вә сәмәрәли әлагәләрә һазырдыр.
