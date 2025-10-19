Иран Биосенсору илә һүҹејрә өлүмү сүрәтли вә дәгиг ашкарланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фатимә Молла-Абасси ЫРНА-нын елм мүхбири илә мүсаһибәдә дејиб: Бу мәгаләдә ҝүмүш вә графен наноһиссәҹикләринә әсасланан јени һибрид нанозимин дизајны һаггында мәлумат верилир ки, бу да етикетләнмәјә еһтијаҹ олмадан програмлашдырылмыш һүҹејрә өлүмүнүн әсас биомаркерләринин ултра һәссас ашкарланмасына имкан верир.
О, давам етди: Лајиһәләндирилмиш нанокит ферментләр вә ја антикорлары һәдәф алмадан һүҹејрә өлүмүнү кәмијјәт вә кејфијјәтҹә ашкар етмәјә гадирдир. Бу систем ејни вахтда вә јүксәк дәгигликлә һүҹејрә өлүмү илә бағлы үч мүһүм биомаркери мүәјјән етмәјә гадирдир: колориметрик вә флүоресан оптик үсуллардан истифадә едәрәк апоптоз, ферроптоз вә капроптоз.
Һүҹејрә өлүмүнүн сүрәтли вә дәгиг идентификасијасы үзрә лајиһә рәһбәри билдириб: Бу биосенсорун мүһүм хүсусијјәти онун јүксәк сүрәти вә гыса мүддәтдә идентификасијасына имкан верән чох кичик бир нүмунә һәҹминә еһтијаҹ олмасыдыр. Бу наносистем хәрчәнҝ әлејһинә дәрманлар да дахил олмагла, мүхтәлиф нөв һүҹејрә өлүмү стимулларына нәзарәт етмәк габилијјәтинә маликдир.
