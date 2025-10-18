Иран Ислам Республикасы вә Әфганыстанын хариҹи ишләр назирләри арасында телефон данышығы олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи вә Әфганыстанын хариҹи ишләр назири Мөвләви Әмир Хан Мүттәги бу ҝүн, шәнбә ҝүнү телефон данышығында сон реҝионал һадисәләри вә икитәрәфли әлагәләри мүзакирә едибләр.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири Әфганыстан вә Пакистан арасында баш верән сон һадисәләр вә мүнагишәләрдән нараһатлығыны ифадә едәркән, тәмкинли олмағын, мүнагишәләрин дајандырылмасынын, фикир ајрылыгларынын диалог вә данышыглар јолу илә һәллинин ваҹиблијини вурғулајыб.
О, гејд едиб ки, ики мүсәлман өлкәси арасында ҝәрҝинлијин давам етмәси инсан тәләфаты илә јанашы, бүтүн реҝионун сабитлијини тәһлүкә алтына гојур.
Әрагчи һәмчинин Иран Ислам Республикасынын ҝәрҝинлијин азалдылмасына вә ики гардаш вә мүсәлман өлкәси арасында конструктив диалога көмәк етмәјә һазыр олдуғуну ачыглајыб.
Бу сөһбәтдә Әфганыстанын хариҹи ишләр назири дә сон һадисәләрлә бағлы мәлумат вериб вә Әфганыстан Ислам Әмирлијинин һәрби мүнагишәләрдән даһа чох диалог вә сүлһ јолуна үстүнлүк вердијини билдириб.
